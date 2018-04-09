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الشرطة العراقية: انطلاق عملية عسكرية لتعقب خلايا "داعش" شرق محافظة ديالى

الإثنين، 09 أبريل 2018 01:06 م
الشرطة العراقية: انطلاق عملية عسكرية لتعقب خلايا "داعش" شرق محافظة ديالى القوات العراقية - أرشيفية


أ ش أ
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أعلنت قيادة شرطة ديالى بالعراق، اليوم الاثنين، انطلاق عملية عسكرية لتعقب خلايا تنظيم "داعش" فى 3 مناطق شرق المحافظة.

وذكرت القيادة - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - أن قوة أمنية من شرطة ديالى بدأت اليوم بعملية عسكرية لتعقب خلايا داعش فى مناطق "الندا "وقرى عبدالله الحطام وقرى السيد مصطفى، الكائنة على بعد 55 كيلومترا شرق بعقوبة.

وأضافت القيادة، أن "العملية تهدف إلى ملاحقة الخلايا النائمة لعناصر عصابات "داعش" الإرهابية ومنعها من إيجاد ملاذات آمنة لهم فى هذه المناطق"، وكانت قوات عمليات ديالى قد شنت مؤخرا سلسلة عمليات عسكرية لتعقب خلايا تنظيم "داعش" فى عدة مناطق من المحافظة.

 


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