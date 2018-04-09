الخارجية البريطانية: جونسون تحدث هاتفيا مع الجانب الأمريكى بشأن سوريا

الخارجية البريطانية: جونسون تحدث هاتفيا مع الجانب الأمريكى بشأن سورياالإثنين، 09 أبريل 2018 06:24 م
وزير الخارجية البريطانى بوريس جونسون
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قالت متحدثة باسم الخارجية البريطانية، اليوم الاثنين، إن جونسون تحدث هاتفيا مع القائم بأعمال وزير الخارجية الأمريكى سوليفان بخصوص سوريا.
وأوضحت المتحدثة أن المسئولان اتفقا على أن الهجوم يحمل بصمات هجمات كيماوية سابقة لنظام الأسد، مضيفه أنهم اتفقا على ضرورة أن تظل بريطانيا وأمريكا وفرنسا على اتصال وثيق بشأن هجوم سوريا.
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