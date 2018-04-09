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الإثنين، 09 أبريل 2018 06:54 م
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الخارجية البريطانية: جونسون تحدث هاتفيا مع الجانب الأمريكى بشأن سوريا

الإثنين، 09 أبريل 2018 06:24 م
الخارجية البريطانية: جونسون تحدث هاتفيا مع الجانب الأمريكى بشأن سوريا وزير الخارجية البريطانى بوريس جونسون


رويترز
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قالت متحدثة باسم الخارجية البريطانية، اليوم الاثنين، إن جونسون تحدث هاتفيا مع القائم بأعمال وزير الخارجية الأمريكى سوليفان بخصوص سوريا. 

وأوضحت المتحدثة أن المسئولان اتفقا على أن الهجوم يحمل بصمات هجمات كيماوية سابقة لنظام الأسد، مضيفه أنهم اتفقا على ضرورة أن تظل بريطانيا وأمريكا وفرنسا على اتصال وثيق بشأن هجوم سوريا. 
 
 

 


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