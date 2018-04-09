الجيش اليمنى يسيطر على مواقع جديدة بمحافظة البيضاء







(أ ش أ)

سيطرت قوات الجيش اليمني، بدعم من التحالف العربي، على مواقع جديدة فى جبهة (قانية) بمحافظة البيضاء، وسط البلاد.

وأكدت مصادر ميدانية، فى تصريح أوردته قناة (العربية) الإخبارية، إن قوات الجيش سيطرت على قريتى (آل هقاش والجربان آل عمر) القريبتين من جبل مسعودة فى منطقة (قانية(.

وفى سياق متصل، نفذت المقاومة الشعبية بجبهة (قيفة) فى البيضاء، كمينا مسلحا استهدف عناصر من المليشيات الحوثية، ما أسفر عن مقتل 3 عناصر من الحوثيين.

وفى مأرب قُتل 20 حوثيا، فيما أصيب آخرون فى مواجهات مع قوات الجيش اليمنى بجبهة صرواح غرب.