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الإثنين، 09 أبريل 2018 08:32 م
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الجيش الروسى: لم نجد أى أثر لوقوع هجوم كيماوى فى دوما بسوريا

الإثنين، 09 أبريل 2018 07:22 م
الجيش الروسى: لم نجد أى أثر لوقوع هجوم كيماوى فى دوما بسوريا وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو


رويترز
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أعلن الجيش الروسى، اليوم الاثنين، أنه لم يجد أى أثر لوقوع هجوم كيماوى فى دوما بسوريا، مؤكدا أن المسعفين العسكريين لم يجدوا أى أعراض تسمم كيماوى على مرضى فى دوما بسوريا. 
 

 


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