الجيش الروسى: لم نجد أى أثر لوقوع هجوم كيماوى فى دوما بسوريا

الجيش الروسى: لم نجد أى أثر لوقوع هجوم كيماوى فى دوما بسورياالإثنين، 09 أبريل 2018 07:22 م
وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو
إضافة تعليق
أعلن الجيش الروسى، اليوم الاثنين، أنه لم يجد أى أثر لوقوع هجوم كيماوى فى دوما بسوريا، مؤكدا أن المسعفين العسكريين لم يجدوا أى أعراض تسمم كيماوى على مرضى فى دوما بسوريا.
إضافة تعليق
"الدنيا ربيع.. والأكل بديع" .. كيف تمر احتفالات شم النسيم بسلام وبدون مضاعفات صحية؟.. من عين الأسماك المملحة تقدر تعرف حقيقتها صالحة ولا فاسدة.. نصائح لتجنب التسمم .. وأفضل طرق تناول الفسيخ والرنجة
صور.. على طريقة أفلام الأكشن..عصابة مخدرات خطفت "محمود" وأجبرته على تعاطى الهيروين وهددت أسرته بالذبح.. المجنى عليه: اتهمونى بالإبلاغ عنهم وعذبونى وصورنى عاريا.. والأسرة تطالب الداخلية بضبط الجناة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة