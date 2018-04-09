الجيش الروسى: لم نجد أى أثر لوقوع هجوم كيماوى فى دوما بسوريا







رويترز

أعلن الجيش الروسى، اليوم الاثنين، أنه لم يجد أى أثر لوقوع هجوم كيماوى فى دوما بسوريا، مؤكدا أن المسعفين العسكريين لم يجدوا أى أعراض تسمم كيماوى على مرضى فى دوما بسوريا.