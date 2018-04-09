الجيش الإسرائيلى يرفض التعليق على تقرير روسى حول تورطه فى قصف مطار التيفور







موسكو (أ ش أ)

رفض الجيش الإسرائيلى التعليق على تقرير وزارة الدفاع الروسية الذى أفاد بأن طائرتين إسرائيليتين من طراز "إف-15" أطلقتا 8 صواريخ موجهة على مطار "التيفور" العسكرى السورى بريف حمص.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى جوناثان كونريكس فى تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية "لن نعلق على هذا".

وأفاد التقرير أن الطائرتين شنتا الضربة دون الدخول فى الأجواء السورية عن طريق المجال الجوى اللبنانى وأن الدفاعات الجوية السورية دمرت 5 صواريخ .