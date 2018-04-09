التلفزيون السورى: عدة صواريخ يرجح أنها أمريكية تستهدف مطار التيفور العسكرى

التلفزيون السورى: عدة صواريخ يرجح أنها أمريكية تستهدف مطار التيفور العسكرىالإثنين، 09 أبريل 2018 03:21 ص
صواريخ - أرشيفية
إضافة تعليق
قال التلفزيون السوري، اليوم الإثنين، إن عدة صواريخ يرجح أنها أمريكية تستهدف مطار التيفور العسكري قرب حمص.
وأكد التلفزيون السورى، أن الدفاعات الجوية السورية، تصدت للصواريخ التى من المتوقع أن تكون أمريكية.
وفى وقت سابق، توعد الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، بالرد العسكرى على القوات السورية، بعد أن اتهمها باستهداف المناطق السكنية فى مدينة دوما بالأسلحة الكيماوية.
إضافة تعليق
رئيس الوزراء يتابع برنامج الطروحات بالبورصة.. يؤكد: يستهدف توفير تمويل إضافى للشركات للتوسع.. ولا استغناء عن أى عامل.. ووزير المالية: يضع اقتصادنا على الطريق الصحيح.. والملا: قطاع البترول واعد ويشهد طفرة كبيرة
وصمتت ملكة الكلام.. رحيل الإذاعية الكبيرة آمال فهمى عن 91 عاما.. الراحلة قدمت أشهر برامج الراديو "ع الناصية".. أول من أدخلت فوازير رمضان للإذاعة.. وأول سيدة تتولى رئاسة إذاعة الشرق الأوسط
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة