التلفزيون السورى: عدة صواريخ يرجح أنها أمريكية تستهدف مطار التيفور العسكرى







كتب عبد الوهاب الجندى

قال التلفزيون السوري، اليوم الإثنين، إن عدة صواريخ يرجح أنها أمريكية تستهدف مطار التيفور العسكري قرب حمص.

وأكد التلفزيون السورى، أن الدفاعات الجوية السورية، تصدت للصواريخ التى من المتوقع أن تكون أمريكية.

وفى وقت سابق، توعد الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، بالرد العسكرى على القوات السورية، بعد أن اتهمها باستهداف المناطق السكنية فى مدينة دوما بالأسلحة الكيماوية.