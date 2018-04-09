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التلفزيون السورى: إسقاط 8 صواريخ استهدفت مطار التيفور العسكرى

الإثنين، 09 أبريل 2018 03:56 ص
التلفزيون السورى: إسقاط 8 صواريخ استهدفت مطار التيفور العسكرى صواريخ - أرشيفية


كتب عبد الوهاب الجندى
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قالت مصادر عسكرية سورية لـ " التلفزيون السوري"، إن قوات الدفاع الجوى السورى تمكنت من إسقاط 8 صواريخ استهدفت مطار التيفور بالقرب من حمص.

وبث التلفزيون السورى صورا لصواريخ قيل إنها شوهدت بالأجواء قصفت مطار التيفور بمدينة حمص، مؤكدًا أن عددًا من القتلى والجرحى سقطوا نتيجة للقصف المرجح أن يكون أمريكياً.

وتوعد الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، فى وقت سابق بالرد العسكرى على القوات السورية، بعد أن اتهمها باستهداف المناطق السكنية فى مدينة دوما بالأسلحة الكيماوية.

 

 


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