"التعاون الإسلامى" تدين الهجوم على بعثة الأمم المتحدة فى مالى

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أدانت منظمة التعاون الإسلامى، الهجوم على معسكر بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار فى مالى، بمنطقتى أجيلهوك شمال كيدال وفى جاوو، يومى 5 و6 أبريل الجارى، ما أسفر عن مقتل عسكرين تشاديين ونيجيرى واحد من قوات حفظ السلام، وإصابة 12 آخرين بعضهم بجروح خطيرة.

وأكد الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين - حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" - خطورة الهجمات على الأبرياء فى كل من مالى ودول المنطقة برمتها، داعيا السلطات المختصة لإجراء التحقيقات اللازمة للقبض على أعداء السلام ومحاكمتهم، كما شدد العثيمين، على دعم المنظمة لحكومة مالى ولبعثة الأمم المتحدة فى مواصلة جهودها ضمن المجتمع الدولى من أجل التنفيذ الفعال لاتفاق السلام والمصالحة فى مالى، معربا عن تعازيه لأسر الضحايا ولبعثة الأمم المتحدة فى مالى وللحكومة المالية، وتمنياته بالشفاء العاجل للجرحى.