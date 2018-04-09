"التحرير الفلسطينية" تدعو العالم لدعم شعب فلسطين فى معاناته ضد الاحتلال







(أ ش أ)

دعا صالح رأفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب الأمينة العامة للاتحاد الديمقراطى الفلسطينى (فدا)، كل أحرار العالم إلى الوقوف لجانب الشعب الفلسطينى الذى يعانى من الاحتلال الإسرائيلى منذ 70 عاما.

وطالب رأفت، فى بيان مساء اليوم الأحد، المؤسسات الحقوقية بالعمل على مجابهة "بربرية دولة الاحتلال الإسرائيلى ودمويته"، كما طالب المجتمع الدولى بالقيام بمسئولياته الإنسانية والقانونية وعدم الخضوع للضغوطات الأميركية والإسرائيلية، ودعا الأمم المتحدة إلى توفير الحماية الدولية العاجلة لدولة فلسطين الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي.

وقال إن الدعم الأمريكى المعلن لدولة الاحتلال والدفاع المستميت عنها هو الذى يوفر لها الحصانة ويدفعها لمواصلة تماديها وبطشها وارتكابها "جرائم حرب" بحق أبناء شعبنا الفلسطينى الأعزل، فى خرق متعمد لكافة القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية.