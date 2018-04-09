إسعاف القليوبية: توزيع 105سيارات بأماكن تجمع المواطنين باحتفالات شم النسيم

إسعاف القليوبية: توزيع 105سيارات بأماكن تجمع المواطنين باحتفالات شم النسيمالإثنين، 09 أبريل 2018 07:39 ص
إسعاف - أرشيفية
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وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أنه تم توفير إسعاف نهري لأول مرة عبارة عن لانش بمدينة القناطر الخيرية، موضحا أن كل سيارة إسعاف بها سائق ومسعف مدربين على تقديم الرعاية الصحية الأولية التي تساعد أي مريض حتى يتم نقله إلى المستشفى.
وأوضح المصدر، أن هيئة الإسعاف قامت بتوزيع السيارات أيضا بالطرق السريعة بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية في حالة حدوث أي طوارئ.
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