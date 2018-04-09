إسعاف القليوبية: توزيع 105سيارات بأماكن تجمع المواطنين باحتفالات شم النسيم







القليوبية ــ نيفين طه

قال مصدر بهيئة الإسعاف بالقليوبية، إنه تم الدفع بـ105 سيارات إسعاف بجميع التمركزات التي يتواجد بها المواطنين خلال احتفالات شم النسيم.

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أنه تم توفير إسعاف نهري لأول مرة عبارة عن لانش بمدينة القناطر الخيرية، موضحا أن كل سيارة إسعاف بها سائق ومسعف مدربين على تقديم الرعاية الصحية الأولية التي تساعد أي مريض حتى يتم نقله إلى المستشفى.

وأوضح المصدر، أن هيئة الإسعاف قامت بتوزيع السيارات أيضا بالطرق السريعة بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية في حالة حدوث أي طوارئ.