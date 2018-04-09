إخماد 240 حريقًا خلال احتفالات شم النسيم فى بورسعيد

إخماد 240 حريقًا خلال احتفالات شم النسيم فى بورسعيدالإثنين، 09 أبريل 2018 04:27 م
حريق
إضافة تعليق
أخمد رجال قسم الإطفاء بإدارة الحماية المدنية ببورسعيد ، على مدار يومى الأحد والإثنين، 240 حريقا وذلك بالتزامن مع احتفالات شم النسيم .
وقال مصدر أمنى، لـ "اليوم السابع"، إن الحماية المدنية تمكنت من التعامل مع الحرائق وإخمادها فور تلقى البلاغات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أمجد عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد .
إضافة تعليق
"الدنيا ربيع.. والأكل بديع" .. كيف تمر احتفالات شم النسيم بسلام وبدون مضاعفات صحية؟.. من عين الأسماك المملحة تقدر تعرف حقيقتها صالحة ولا فاسدة.. نصائح لتجنب التسمم .. وأفضل طرق تناول الفسيخ والرنجة
صور.. على طريقة أفلام الأكشن..عصابة مخدرات خطفت "محمود" وأجبرته على تعاطى الهيروين وهددت أسرته بالذبح.. المجنى عليه: اتهمونى بالإبلاغ عنهم وعذبونى وصورنى عاريا.. والأسرة تطالب الداخلية بضبط الجناة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة