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الإثنين، 09 أبريل 2018 05:05 م
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إخماد 240 حريقًا خلال احتفالات شم النسيم فى بورسعيد

الإثنين، 09 أبريل 2018 04:27 م
إخماد 240 حريقًا خلال احتفالات شم النسيم فى بورسعيد حريق


بورسعيد - محمد عزام
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أخمد رجال قسم الإطفاء بإدارة الحماية المدنية ببورسعيد ، على مدار يومى الأحد والإثنين، 240 حريقا وذلك بالتزامن مع احتفالات شم النسيم . 
 
وقال مصدر أمنى، لـ "اليوم السابع"، إن الحماية المدنية تمكنت من التعامل مع الحرائق وإخمادها فور تلقى البلاغات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أمجد عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد .
 
 

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