إحالة طيبين وممرضة للتحقيق بالقليوبية لتغيبهم عن العمل بشم النسيم

إحالة طيبين وممرضة للتحقيق بالقليوبية لتغيبهم عن العمل بشم النسيمالإثنين، 09 أبريل 2018 02:46 م
الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية
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قرر الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إحالة طبيبين وممرضة للتحقيق بطوخ، لتغيبهم عن العمل فى شم النسيم، وترك الوحدة الصحية خلال حالة الطوارئ بهذه المناسبة .
جاء ذلك بعد قيام إيهاب مهدى رئيس الوحدة المحلية بنامول، بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل بالوحدة الصحية بنامول وسنهرة، وتبين غياب الطبيبن بكلا الوحدتان، وممرضة، وتم اخطار وكيل وزارة الصحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوفير أطباء للعمل بالوحدتين اليوم، حيث يوجد حالة طوارئ اليوم للاحتفال بشم النسيم.
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