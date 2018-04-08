ولى العهد السعودى يغادر الولايات المتحدة متوجها إلى فرنسا







وكالات الأنباء

ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأحد، أن ولى العهد السعودى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سمو الأمير محمد بن سلمان آل سعود، غادر مدينة هيوستن الأمريكية، بعد اختتام زيارته للولايات المتحدة الأمريكية، متوجهاً إلى الجمهورية الفرنسية فى زيارة رسمية.

وكان فى وداع ولى العهد لدى مغادرته هيوستن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وعدد من المسؤولين فى السفارة،وكان الديوان الملكى السعودى، قد أعلن - فى وقت سابق اليوم - أن ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، سيبدأ اليوم زيارة رسمية إلى فرنسا، بناء على توجيهات خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود واستجابة للدعوة المقدمة من الحكومة الفرنسية.

وأوضح الديوان - فى بيانه - أن ولى العهد سيلتقى خلال الزيارة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون وعددا من المسؤولين؛ لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.