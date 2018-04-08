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ولى العهد السعودى يزور منزل أعيد بنائه بجهود متطوعين سعوديين بعد إعصار هارفى

الأحد، 08 أبريل 2018 09:52 ص
ولى العهد السعودى يزور منزل أعيد بنائه بجهود متطوعين سعوديين بعد إعصار هارفى ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز


وكالات الأنباء
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زار صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أحد المنازل التى تعرضت لإعصار هارفى وأعيد بناؤها من خلال جهد إغاثى من متطوعين سعوديين.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأحد، التقى سمو ولى العهد، خلال الزيارة، عمدة هيوستن سيلفستر تيرنر، والمديرة التنفيذية لمنظمة "habitat for humanity" أليسون هاى، اللذين رحبا بسمو ولى العهد، معبرين عن التقدير للدعم المقدم من أبناء المملكة العربية السعودية لمدينة هيوستن عقب إعصار هارفى.

وفى ختام الزيارة عبرت إحدى أصحاب المنازل المتضررة عن تقديرهم للمملكة وأبنائها فى وقفتها الإنسانية معهم عقب تضرر منازلهم من إعصار هارفى، والتقى سمو ولى العهد، بعد ذلك، عددا من المتطوعين السعوديين، حيث قدم سمو ولى العهد الشكر لهم على مشاركتهم فى هذه الأعمال الإنسانية وعكس الصورة المشرفة للشباب السعودى فى تعاطفهم مع جيرانهم جراء ما أحدثه الإعصار.

كما تسلم سمو ولى العهد، هدية بهذه المناسبة من المتطوعين السعوديين، ورافق سمو ولى العهد خلال الزيارة صاحب السمو الملكى الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية.


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