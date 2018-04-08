ولى العهد السعودى يرعى حفل وضع التصميم النهائى لمقر "سابك" الجديد فى هيوستن







وكالات الأنباء

رعى صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم الأحد، حفل بدء "سابك" فى وضع التصميم النهائى لمقرها الرئيس الجديد فى هيوستن، والذى يدير أعمالها فى منطقة الأمريكيتين، بحضور صاحب السمو الملكى الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وأعضاء الوفد الرسمى لسمو ولى العهد، ووزير الطاقة الأمريكى ريك بيرى.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأحد، فور وصول سمو ولى العهد، مقر الحفل تجول فى المعرض المصاحب الذى شمل "سابك" فى أمريكا، والقطاعات الإستراتيجية، والمحركات والسيارات والأجهزة الطبية، والصناعات المضافة، والنمو فى ساحل الخليج وموطن الابتكار، كما دشن سمو ولى العهد خلال الحفل عرض الليزر عن طريق الروبوت.

يشار إلى أن تأسيس هذا المقر الجديد للشركة الرائدة عالمياً فى مجال الكيماويات المتنوعة، استجابة لنمو عملياتها فى الولايات المتحدة، وتوسع أعمالها فى المنطقة، بزيادة عمليات التصنيع الخاصة بها بنسبة 20% فى الفترة بين عامى 2013 و2017، والجدير بالذكر أنه يشمل المقر المقترح، الذى من المتوقع أن يستغرق بنائه من 3 إلى 4 سنوات، مركزاً للابتكار، ومكاتب إدارية تتسع لنحو 1000 موظف.