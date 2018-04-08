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ولى العهد السعودى يرعى إطلاق مشروع شركة موتيفا المملوكة لـ"أرامكو" بأمريكا

الأحد، 08 أبريل 2018 10:03 ص
ولى العهد السعودى يرعى إطلاق مشروع شركة موتيفا المملوكة لـ"أرامكو" بأمريكا إطلاق مشروع شركة موتيفا بحضور ولى العهد السعودى


وكالات الأنباء
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رعى صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، فى مدينة هيوستن، اليوم، إطلاق مشروع شركة موتيفا المملوكة بالكامل لأرامكو السعودية للبتروكيماويات فى مصفاة بورت أرثر العملاقة.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأحد، تضمن الحفل كلمة ترحيبية من وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، وجرى التوقيع على مذكرتى تفاهم الأولى لدراسة الاستثمار فى مجمع الإثيلين فى موتيفا، وقعها من الجانب السعودى الرئيس التنفيذى لشركة أرامكو المهندس أمين الناصر، ومن الجانب الأمريكى رئيس شركة "technip fmc" ستان كانيز، والثانية لدراسة الاستثمار فى مجمع المواد الكيميائية (اروماتكس) فى موتيفا، وقعها من الجانب السعودى الرئيس التنفيذى لشركة أرامكو المهندس أمين الناصر، ومن الجانب الأمريكى الرئيس المدير التنفيذى من "Honeywell" ريبيكا ليبيرت.

وشهد سمو ولى العهد، احتفالية أرامكو الذى شارك فيه الجيل الأول من موظفى أرامكو بما فى ذلك التنفيذيين الأوائل للشركة، ويجسد العلاقات الإنسانية بين الشعبين السعودى والأمريكى، وفى ختام الحفل تسلم سمو ولى العهد، هدية من موظفى أرامكو المتقاعدين، كما التقطت الصور التذكارية، وحضر الحفل صاحب السمو الملكى الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والوفد الرسمى لسمو ولى العهد.


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