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وكيل مطرانية كفر الشيخ: فرحتنا بعيد القيامة تواكب وطنية المصريين باختيار الرئيس

الأحد، 08 أبريل 2018 04:31 ص
وكيل مطرانية كفر الشيخ: فرحتنا بعيد القيامة تواكب وطنية المصريين باختيار الرئيس


كفر الشيخ – محمد سليمان
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قال القمص بطرس بطرس بسطروس، وكيل مطرانية كفر السيخ، ودمياط والبرارى، ورئيس بيت العائلة المصرية بكفر الشيخ، أن فرحة عيدنا بعيد القيامة المجيد تتواكب مع فرحة ثقة الشعب المصرى العظيم بشخص الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوليه المسئولية لفترة ثانية، واختياره بالإجماع ما هى إلا ظاهرة تؤكد مدى وطنيه هذا الشعب وإدراكه الفطرى بالمخاطر واحتياج مصر فى هذا الوقت لهذه القيادة الحكيمة، وأنه قادر على مواجهة التحديات الجسيمة بكل خطوات واثقة.

 

جاء ذلك خلال كلمه القاها القمص بطرس بسطروس، خلال استقباله للواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، واللواء أحمد صالح مدير الأمن، والعميد محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائى، والشعبيين والتنفيذيين، وأعضاء بيت العائلة المصرية.

 

وأضاف، وكيل مطرانية كفر الشيخ، تحية لأهالى محافظة كفر الشيخ وعلى رأسهم اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ الذى استطاع إدارة العملية الانتخابية باقتدار، لنرى خروج الأهالى بنسبة مشرفه للتصويت فقد خرج مايقرب من مليون ناخب، فتحية لكل مواطن ومواطنه وكل المؤسسات وخاصة بيت العائلة المصرية الذين قاموا بمجهودات كبيرة.

 

وقال القمص بطرس، فى عيد القيامة تتجلى عدد من المعانى منها انتصار الخير على الشر، والإيمان بالقيامة يدفع الإنسان للخير والعمل الصالح، فالله خلقنا لكى نحيا لا نمموت، فقصة حياة الانسان على الارض قصه قصيرة والخلود تحلم به البشرية فى الدار الأخرى، وتحمل القيامة معانى ترفع من قيمه الإنسان، والقيامة تجعلنا نؤمن بالله الواحد تبارك أسمه ونؤمن بخلود الروح، وأن هناك حياة أخرى أبديه للخيريين، حياة تختلف عن الحياة التى نحياها.

 

 

 


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