وكيل صحة دمياط: زيادة النبطشيات بالمستشفيات استعدادا لشم النسيم







دمياط - عبده عبد البارى

قال الدكتور رمضان الخطيب وكيل وزارة الصحة بدمياط، إن المديرية رفعت حالة الطوارئ بمختلف المستشفيات والمراكز الطبية، استعداداً لاحتفالات شم النسيم.

وأضاف الخطيب فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم عمل غرفة طوارئ للمتابعة، ورفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مستشفيات المحافظة، وتزويد المستشفيات بجميع الأدوية والأمصال والمستلزمات الطبية الخاصة بكافة التخصصات الطبية.

أوضح أنه تم زيادة النبطشيات والسهر ومضاعفة أعداد الأطباء والممرضات والفئات المعاونة الخاصة بالنوبتجيات يوم شم النسيم، والتأكد من تواجد الأطباء والنوبتجيات بكافة الوحدات الصحية، ورفع درجة الاستعداد القصوى بأقسام الاستقبال بمستشفيات مدينة دمياط ورأس البر لمواجهة الحالات الطارئة.

وأكد الخطيب، أنه تم رفع حالة الطوارئ بمستشفى دمياط التخصصى، ومستشفى طوارئ كفر سعد للتعامل مع أى حالات طارئة.

وأشار إلى أنه تم تكثيف الرقابة على الأسماك المملحة من خلال الحملات المشتركة بالتنسيق مع مباحث التموين والطب البيطرى.