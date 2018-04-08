وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلى: لا أبرياء فى غزة







(أ ف ب)

اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلى أفيجدور ليبرمان، اليوم الأحد، أن "لا أبرياء" فى قطاع غزة الذى تديره حركة حماس بعدما أسفرت عشرة أيام من التظاهرات والصدامات عن مقتل 30 فلسطينيا، وقال ليبرمان لإذاعة إسرائيل "لا وجود لأبرياء فى قطاع غزة".

وقال إن "الجميع مرتبطون بحماس ويحصلون على رواتب منها. وجميع الناشطين الذين يحاولون تحدينا وخرق الحدود هم ناشطون من الجناح العسكرى لحماس".

وواجهت اسرائيل انتقادات جراء استخدامها الرصاص الحى بعد عشرة أيام من الاحتجاجات والاشتباكات عند الحدود مع القطاع حيث قتلت قواتها 30 فلسطينيا، وفق وزارة الصحة فى غزة ،وازدادت وتيرة العنف مجددا الجمعة فاندلعت مواجهات لدى تظاهر الآلاف عند الحدود حيث قتل تسعة فلسطينيين بينهم صحافي.

وفى 30 مارس، قتلت القوات الإسرائيلية 19 فلسطينيا خلال صدامات مشابهة ،ولم تتحدث أى تقارير عن سقوط ضحايا من الجانب الإسرائيلى، وتصر اسرائيل على أنها لم تطلق النيران إلا عند الضرورة لمنع إلحاق ضرر بالسياج الحدودى والتسلل ومحاولات شن هجمات.

وتتهم اسرائيل حركة حماس التى خاضت ثلاثة حروب ضدها منذ العام 2008 بمحاولة استخدام التظاهرات كغطاء للقيام بأعمال عنف.

لكن المجموعات الحقوقية انتقدت سلوك القوات الإسرائيلية بشدة فى حين قال الفلسطينيون إن المتظاهرين تعرضوا لإطلاق نار فى وقت لم يكونوا يشكلون تهديدا للجنود.

ودعا الاتحاد الأوروبى والأمين العام للأمم المتحدة انتونيو غوتيريش الى فتح تحقيق مستقل وهو ما رفضته إسرائيل ،والسبت، أثار الاتحاد الأوروبى شكوكا حيال ان كان الجنود الإسرائيليون "استخدموا القوة بشكل متناسب".