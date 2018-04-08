وزير العمل بفلسطين: ثلث شعبى تحت الفقر وبطالة الفتيات بالقدس 85% وبغزة 75%







كتب محمود راغب

قال مأمون أبو شهلا وزير العمل بدولة فلسطين ، أريد أن أعود لأهلى فى غزه وأهلى فى الضفة وأقول لهم أن اخوانكم العرب يحبونكم ويقدمون لكم التأييد والدعم وليس التأييد والدعم المعنوى فقط ، مؤكدا :" نحن جزء من الأمة العربية ونمر بظروف صعبة ولا ينكر أحد ذلك".

وأضاف وزير العمل بدولة فلسطين ، خلال أعمال الدورة (45) لمؤتمر العمل العربي، الذى ينعقد خلال الفترة من 8 إلى 15 إبريل المقبل، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، قائلا :"نتعرض لهمجة شرسة ليست بالجديدة ولو غصنا فى التاريخ لندرك ذلك".

وتابع : "أنا فى فلسطين حاليا أعانى من أن لدى ثلث شعبى تحت خط الفقر ولدينا طبقة عاملة فى القدس وغزة والضفة 1.4 مليون ، والبطالة بين الفتيات فى القدس وصلت ل 85% وغزة 75% .

وأكد : أنتم أهلى والأمل وتدعمون الشباب الذين يأتون بصدورهم برصاص هذا العدو ونحن فى الوقت الحالى فى فلسطين نعانى أزمات كبيرة "، مؤكدا أن كل الدعم الذى يقدم للموازنة الفلسطينية لا يتجاوز 12% منها .

وأضاف : " سأقول لأهلى إن اخوانكم وزراء العمل أعرب سيقدمون لكم كل المساعدة والدعم المادى"، مضيفا :" نحن نريد معاهد عليا تقنية واتعشم كل دولة عربية أن تبنى لنا معهد فى القدس أو فى غزه أو فى الضفة"

وأشار :"لدينا الصندوق الفلسطينى للتشغيل ونحتاج للتمويل لنعطى قروضا لشبابنا يعطيهم أملا فى الحياة"، مختتما :" نحن فى فلسطين قلبكم وهذا القلب يحتاج منكم العنايه والرعاية" .