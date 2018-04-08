وزير الدفاع اللبنانى يحذر من استباحة إسرائيل الأجواء اللبنانية بطيرانها الحربى

وزير الدفاع اللبنانى يحذر من استباحة إسرائيل الأجواء اللبنانية بطيرانها الحربىالأحد، 08 أبريل 2018 01:47 م
وزير الدفاع اللبنانى يعقوب رياض الصراف
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حذر وزير الدفاع اللبنانى يعقوب رياض الصراف، من اقدام إسرائيل على استباحة الأجواء اللبنانية عبر طيرانها الحربى المعادى وتسيير طائراتها الاستطلاعية المجهزة بكل المعدات التكنولوجية العسكرية فوق عمق الداخل اللبنانى كما هو حاصل فوق جرود عكار والهرمل منذ بعد ظهر يوم الجمعة الماضى وحتى اليوم.
وقال وزير الدفاع اللبنانى، فى تصريح اليوم الأحد، "هذا أمر مرفوض ولا يمكن السكوت عنه، وإننا نحمل الحكومة الإسرائيلية مغبة أى عمل عدائى قد تقدم عليه فى أى منطقة لبنانية"، كما دعا المجتمع الدولى إلى الوقوف بجانب لبنان للجم الغطرسة الإسرائيلية الساعية دائما إلى تهديد لبنان وترويع أهله وتخريب الأمن والاستقرار فيه بما يتناقض ويهدد كل الجهود الدولية القائمة لحماية هذا الاستقرار.
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