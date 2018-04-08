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وزيرة العمل الكويتية: لن يتحقق السلام بالشرق الأوسط إلا بحل القضية الفلسطينية

الأحد، 08 أبريل 2018 06:58 م
وزيرة العمل الكويتية: لن يتحقق السلام بالشرق الأوسط إلا بحل القضية الفلسطينية مؤتمر العمل العربى فى دورته الـ" 45


كتب محمود راغب
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وجهت هند صبيح براك الصبيح وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشئون الاقتصادية بالكويت، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى لفوزه بفترة رئاسية ثانية.
 
وأكدت وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشئون الاقتصادية بالكويت، خلال أعمال الدورة (45) لمؤتمر العمل العربى، الذى ينعقد خلال الفترة من 8 إلى 15 أبريل المقبل، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، على استنكارها لما يتعرض له الشعب الفلسطينى أمام أنظار ومسامع المجتمع الدولى، قائلة: "لن يتحقق السلام الا بحل قضيتنا العربية الأولى وحل القضية الفلسطينية".

ومن جانبه، نقل الدكتور على بن ناصر الغفيص، وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سالمان بن عبد العزيز، متقدما بالشكر لجمهورية مصر العربية والرئيس عبد الفتاح السيسى لرعايته لمؤتمر العمل العربى بدورته الـ 45 .

وأضاف وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، أن الحكومة عملت على تحفيز النمو والتركيز على الوظائف النوعية التى تحقق الأمان الوظيفى بالتعاون مع القطاع الخاص .

وتابع: نعمل مع شركائنا فى القطاع الخاص والقطاع غير الربحى ونناقش قضايا سوق العمل ونهدف الخروج بتوصيات تجد طريقها للتنفيذ، والسعى لحلول ابتكارية تضمن توفير الحماية الاجتماعية وبرنامج دعم العمل الحر لممارسة لعمل الحر من خلال صندوق التنمية .

وأشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية،  إلى أن المملكة العربية السعودية تستعد فى الرياض لعقد القمة العربية التاسعة والعشرين، قائلا:" ونتطلع الخروج بتوصيات تخدم عالمنا العربى".

 


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