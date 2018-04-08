ننشر أسماء الفائزين فى قرعة حج الجمعيات بمحافظة الشرقية







الشرقية – إيمان مهنى

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية، الفائزين من أبناء المحافظة فى قرعة الحج للجمعيات الأهلية لهذا العام، وعددهم 720 تأشيرة منها 522 تأشيرة مستوى ثان بقيمة 82 ألفا و600 جنيه و178 تأشيرة مستوى ثالث بقيمة 72 ألفا و500 جنيه و20 تأشيرة للحالات الإنسانية 5 %.

هنأ اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية الفائزين من أبناء المحافظة فى قرعة الحج للجمعيات الأهلية لهذا العام متمنياً لهم حجاً مبروراً وذنباً مغفوراً وعوداً حميدا لأرض الوطن مطالباً الفائزين الدعاء لمصر عند بيت الله الحرام بأن يحفظها الله من كل مكروه وسوء، مؤكدا أن قرعة حج الجمعيات الأهلية لهذا العام تم إجراؤها إلكترونياً لضمان النزاهة والشفافية فى الاختيار وذلك عبر موقع المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، وموقع وزارة التضامن الاجتماعى.

وطالب المحافظ مدير مديرية التضامن الاجتماعى بتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لآداء فريضة الحج للفائزين فى القرعة مع التنبيه على مشرفى حج الجمعيات بتوعية الحجاج بمناسك الحج ومساعدتهم على أدائها بالوجه الصحيح وتولى مهام التفويج والتسكين والإطعام وتذليل كل العقبات والمشاكل التى تواجه الحجاج.