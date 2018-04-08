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الأحد، 08 أبريل 2018 11:38 م
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نادي الشرقية ينظم حفلا بمناسبة أعياد الربيع

الأحد، 08 أبريل 2018 11:07 م
نادي الشرقية ينظم حفلا بمناسبة أعياد الربيع


الشرقية - إيمان مهنى
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نظم نادي الشرقية الرياضي ، بمدينة الزقازيق ،حفلا غنائيا ساهرا بمناسبة أعياد الربيع، بحضور عدد كبير من الشخصيات العامة و مجلس الإدارة ، ذلك ضمن احتفالات النادي  بتقدم الفرق الرياضية ، و حصولهم علي عدد من البطولات   .

وتضمن الحفل فقرات غنائية ، بحضور الفنان خالد بيومي نقيب الموسيقيين و عضو مجلس الإدارة ، وفرقة موسيقار عمر حجازى الموسيقية ، و رقصة التنورة للفنان  الاستعراض عز الدين رشاد ، كما تضمن الحفل فقرات المطربين الصاعدين سوزان طلعت ، و ولاء العربي ،  عماد علام  .

و يشار ان نادي الشرقية هو النادي الرسمي الأول لمحافظة الشرقية ، و يشتهر عالميا بلعبة الهوكي التي دخل فريقة موسعة جنيس العالمية بحصولة علي 22 بطولة متتالية ، ويشارك فريق كرة القدم في الدوري الممتاز ب ، فصلا عن حصول العديد من فرقه في لعبات أخري  بطولات دولية متعددة .

 

 

 


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