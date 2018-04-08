نادي الشرقية ينظم حفلا بمناسبة أعياد الربيع







الشرقية - إيمان مهنى

نظم نادي الشرقية الرياضي ، بمدينة الزقازيق ،حفلا غنائيا ساهرا بمناسبة أعياد الربيع، بحضور عدد كبير من الشخصيات العامة و مجلس الإدارة ، ذلك ضمن احتفالات النادي بتقدم الفرق الرياضية ، و حصولهم علي عدد من البطولات .

وتضمن الحفل فقرات غنائية ، بحضور الفنان خالد بيومي نقيب الموسيقيين و عضو مجلس الإدارة ، وفرقة موسيقار عمر حجازى الموسيقية ، و رقصة التنورة للفنان الاستعراض عز الدين رشاد ، كما تضمن الحفل فقرات المطربين الصاعدين سوزان طلعت ، و ولاء العربي ، عماد علام .

و يشار ان نادي الشرقية هو النادي الرسمي الأول لمحافظة الشرقية ، و يشتهر عالميا بلعبة الهوكي التي دخل فريقة موسعة جنيس العالمية بحصولة علي 22 بطولة متتالية ، ويشارك فريق كرة القدم في الدوري الممتاز ب ، فصلا عن حصول العديد من فرقه في لعبات أخري بطولات دولية متعددة .