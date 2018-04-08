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مميش: 431 سفينة تعبر قناة السويس خلال 9 أيام بحمولة 27.5 مليون طن

الأحد، 08 أبريل 2018 08:00 ص
مميش: 431 سفينة تعبر قناة السويس خلال 9 أيام بحمولة 27.5 مليون طن الفريق مهاب مميش


الإسماعيلية – جمال حراجى
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قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال الـ9 أيام الماضية من الخميس قبل الماضى، وحتى الجمعة، عبور 431 سفينة بحمولة 27.5 مليون طن.

وأشار مميش فى تصريحات صحفية، إلى أن القناة استقبلت حمولات خلال شهري يناير وفبراير من العام الجارى، تقدر بـ 171.2 مليون طن، مقارنة بـ 154 مليون طن بزيادة قدرها 17.2 مليون طن، وهو ما يؤكد استمرار الآثار الإيجابية لقناة السويس الجديدة فى زيادة أعداد السفن والحمولات العابرة للقناة، وكذلك نجاح السياسات التسويقية المرنة التى اتبعتها الهيئة فى جذب خطوط ملاحية جديدة.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس أن يوم الخميس قبل الماضى، عبرت القناه 34 سفينة بحمولة 2 مليون طن، ويوم الجمعة عبرت قناة السويس 45 سفينة بحمولة 3 مليون طن، كما عبرت يوم السبت 37 سفينة بحمولة 2مليون طن، ويوم الأحد عبرت 50 سفينة قناة السويس بحمولة 4 مليون طن، وعبرت يوم الاثنين 45 سفينة بحمولة 2.8 مليون طن، كما عبرت يوم الثلاثاء 51 سفينة بحمولة 2.5 مليون طن من الاتجاهين، وعبرت يوم الأربعاء 62 سفينة بحمولة 4.4 مليون طن، وعبرت يوم الخميس الماضى 54 سفينة بحمولة 3.5 مليون طن، كما عبرت يوم الجمعة 53 سفينة بحمولة 3.3 مليون طن، ليصل إجمالى عبور السفن خلال 9 أيام فقط إلى 431 سفينة بحمولة 27.5 ملون طن.

                          

 


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