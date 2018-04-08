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مقتل 3 أشخاص فى هجوم على كركوك العراقية والعثور على عبوات ناسفة

الأحد، 08 أبريل 2018 04:00 ص
مقتل 3 أشخاص فى هجوم على كركوك العراقية والعثور على عبوات ناسفة عناصر من الجيش العراقى


بغداد أ ش أ
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أعلن مصدر أمنى عراقى فى محافظة كركوك، مقتل 3 مدنيين فى هجوم مسلح شمال غربى المحافظة شمال البلاد.

ونقلت قناة السومرية نيوز الليلة عن المصدر قوله :"إن مجموعة مسلحة يعتقد أنها تابعة لتنظيم داعش الإرهابى قتلت ثلاثة مدنيين فى هجوم مسلح استهدفهم قرب قرية الكيف التابعة لقضاء الدبس شمال غربى كركوك، مشيرا إلى أن قوة أمنية نقلت الجثث الى الطب العدلي، وفى سياق آخر، أعلن مركز الإعلام الأمنى عن ضبط عبوات ناسفة وقنابل هاون فى نينوى.

وأوضح الناطق باسم مركز الإعلام الأمنى العميد يحيى رسول ، أن ضباط معالجة القنابل فى قيادة عمليات نينوى تشرع بعملية تفتيش وتطهير للخندق الداخلى لمحيط معسكر الكندى وعثرت على 13 عبوة شكلية محلية الصنع وتفجرها موقعيا.

وأضاف أن قوة أخرى من القيادة ذاتها نفذت عملية تفتيش لمحيط قرية حلبية خفاجة وتعثر على كدس للعتاد يحتوى 63 عبوة ناسفة و31 قنبرة هاون مختلفة و20 صاروخ مدفع عيار 155 ملم.

 


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