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مفاوضو المعارضة السورية يتوصلون لاتفاق نهائى لإجلاء مقاتلى " جيش الإسلام"

الأحد، 08 أبريل 2018 07:11 م
مفاوضو المعارضة السورية يتوصلون لاتفاق نهائى لإجلاء مقاتلى " جيش الإسلام" سوريا - أرشيفية


رويترز
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أكدت مصادر محلية، اليوم الأحد، أن مفاوضو المعارضة يتوصلون لاتفاق نهائى مع الروس بشأن إجلاء مقاتلى جيش الإسلام من دوما إلى شمال سوريا. 
 
وأشار المفاوضون المحليون أن مسلحو المعارضة فى دوما يتوصلون لاتفاق مع موسكو يحظر التجنيد الإجبارى للسكان ويضمن دخول الشرطة العسكرية الروسية إلى المدينة. 
 
وأكد المفاوضون أن نقاط العبور التجارية ستفتح للمدينة المحاصرة تحت إشراف الشرطة العسكرية الروسية. 
 

 


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