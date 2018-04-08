video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 08 أبريل 2018 08:41 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مصادر محلية سورية: الجيش التركى يمنع مسلحى "جيش الإسلام" من دخول جرابلس

الأحد، 08 أبريل 2018 06:51 م
مصادر محلية سورية: الجيش التركى يمنع مسلحى "جيش الإسلام" من دخول جرابلس الجيش التركى


دمشق (أ ش أ)
إضافة تعليق

أفادت مصادر محلية سورية اليوم الأحد، بأن قوات الجيش التركى رفضت السماح لمسلحى تنظيم "جيش الإسلام" التابع للمعارضة السورية بدخول مدينة جرابلس شمال سوريا، وذلك بعد انسحابهم من مدينة دوما فى غوطة دمشق الشرقية.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن المصادر قولها "إنه من المتوقع أن يتم طرح خطة بديلة لخروج المسلحين من دوما تقضى بانسحابهم إلى جبل الزاوية فى محافظة إدلب".

وكانت الحكومة السورية قد أعلنت فى وقت سابق اليوم التوصل إلى اتفاق نهائى مع "جيش الإسلام" بخصوص خروج مسلحيه وعائلاتهم غير الراغبين في تسوية أوضاعهم إلى جرابلس فى غضون 48 ساعة، مقابل الإفراج عن جميع المخطوفين المحتجزين لديهم.

وفي سياق متصل، أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن عشرات الحافلات دخلت إلى مدينة دوما مع الإعلان عن الاتفاق، ونقلت عن مصدر سورى رسمى قوله "إن إرهابيى "جيش الإسلام" المنتشرين فى الغوطة الشرقية طلبوا التفاوض مع الدولة السورية، وأن الدولة اشترطت وقف إطلاق القذائف باتجاه دمشق قبل الدخول فى التفاوض".

وأضاف "أن موافقة الدولة السورية على الدخول فى المفاوضات أساسها حقن دماء المدنيين فى دوما والإفراج عن كل المختطفين وإخراج عناصر (جيش الإسلام) إلى جرابلس".

جدير بالذكر أن مدينة جرابلس السورية الحدودية مع تركيا تخضع لسيطرة فصائل "الجيش السورى الحر" المدعومة من أنقرة، والتي شاركت في عملية تحرير المدينة من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابى فى إطار عملية "درع الفرات" عام 2016.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

العراق: الجيش التركى يدمر جسرا بمحافظة أربيل ويقيم ثكنات عسكرية

الجيش التركى يقصف مواقع للأكراد شمال العراق

الجيش التركى يقيم قاعدة عسكرية قرب الحدود مع العراق

تركيا

الجيش التركى

جيش الاسلام

اخبار تركيا

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم

سوريا

اخبار سوريا

قصف سوريا




لا تفوتك
المفتى ينهى الجدل حول الاحتفال بشم النسيم: العادات غير المخالفة للشرع جائزة

المفتى ينهى الجدل حول الاحتفال بشم النسيم: العادات غير المخالفة للشرع جائزة

محكمة الأمور المستعجلة توقف حكم إضافة علاوات أصحاب المعاشات

محكمة الأمور المستعجلة توقف حكم إضافة علاوات أصحاب المعاشات

رئيس الوزراء يتابع برنامج الطروحات بالبورصة.. يؤكد: يستهدف توفير تمويل إضافى للشركات للتوسع.. ولا استغناء عن أى عامل.. ووزير المالية: يضع اقتصادنا على الطريق الصحيح.. والملا: قطاع البترول واعد ويشهد طفرة كبيرة

رئيس الوزراء يتابع برنامج الطروحات بالبورصة.. يؤكد: يستهدف توفير تمويل إضافى للشركات للتوسع.. ولا استغناء عن أى عامل.. ووزير المالية: يضع اقتصادنا على الطريق الصحيح.. والملا: قطاع البترول واعد ويشهد طفرة كبيرة

وصمتت ملكة الكلام.. رحيل الإذاعية الكبيرة آمال فهمى عن 91 عاما.. الراحلة قدمت أشهر برامج الراديو "ع الناصية".. أول من أدخلت فوازير رمضان للإذاعة.. وأول سيدة تتولى رئاسة إذاعة الشرق الأوسط

وصمتت ملكة الكلام.. رحيل الإذاعية الكبيرة آمال فهمى عن 91 عاما.. الراحلة قدمت أشهر برامج الراديو "ع الناصية".. أول من أدخلت فوازير رمضان للإذاعة.. وأول سيدة تتولى رئاسة إذاعة الشرق الأوسط

شاهد.. محمد الننى يتألق وينقذ أرسنال من هدف محقق أمام ساوثهامبتون

شاهد.. محمد الننى يتألق وينقذ أرسنال من هدف محقق أمام ساوثهامبتون

كلاكيت تانى مرة.. إلهام شاهين ترتدى فستان "الكلاب" فى حفل زفاف شيرين

كلاكيت تانى مرة.. إلهام شاهين ترتدى فستان "الكلاب" فى حفل زفاف شيرين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة