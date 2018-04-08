مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال







رام الله (أ ش أ)

قامت مجموعة من المستوطنين، اليوم الأحد، باقتحامات جديدة للمسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى.

وقال شهود عيان إن المستوطنين نفذوا فى فترة الاقتحامات الصباحية، جولات مشبوهة فى المسجد، وارتدى معظمهم اللباس التلمودى التقليدى وسط حركات وصلوات صامتة.

وشهد المسجد المبارك الأسبوع الماضى اقتحامات واسعة للمستوطنين، تلبية لدعوة ما تسمى بـ"جماعات الهيكل" المزعوم التى طالبت أنصارها بالمشاركة الواسعة والمكثفة فى اقتحامات الأقصى خلال أيام عيد "الفصح العبرى".