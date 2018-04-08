مرشح جماعة الإخوان يفوز برئاسة المجلس الأعلى للدولة فى ليبيا

مرشح جماعة الإخوان يفوز برئاسة المجلس الأعلى للدولة فى ليبياالأحد، 08 أبريل 2018 03:01 م
رئيس المجلس الأعلى للدولة الجديد خالد الشمرى
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فاز خالد المشرى، مرشح حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لجماعة الإخوان فى ليبيا، بمنصب رئيس المجلس الأعلى للدولة بحصوله على 64 صوتا فى جولة الإعادة بانتخابات رئاسة المجلس الأعلى للدولة.
وأكدت تقارير إعلامية حصول عبد الرحمن السويحلى على 45 صوتا، خلال الجلسة العادية الـ28 للمجلس، التى سجلت اكتمال النصاب القانونى للأعضاء.
وأدلى 121 عضوا بأصواتهم فى انتخابات المجلس الأعلى للدولة، فيما أعلن المجلس أن هذا الاستحقاق يأتى وفقًا لما ينص عليه النظام الداخلى للمجلس.
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