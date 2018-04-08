مدير أمن الإسماعيلية يتفقد الارتكازات الأمنية والخدمات المعينة على الكنائس







الإسماعيلية – صبرى غانم

تفقد اللواء محمد على حسين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، يرافقه اللواء محمد أبوالدهب نائب مدير الأمن، بالتزامن مع احتفالات الإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد، الارتكازات الأمنية والخدمات الأمنية المعينة داخل وخارج الكنائس وانتشار ضباط الحماية المدنية وبصحبتهم عناصر المفرقعات والأدوات الفنية وبوابات الكشف الإلكترونى.

وشدد مدير الأمن على القوات بضرورة الحيطة والحذر واتباع كافة التعليمات الخاصة بالتفتيش والحفاظ على الحرم الأمن للكنائس ودور العبادة والمنشات الحيوية. وأكد مدير الأمن على القوات المعينة على خدمات الكنائس بضرورة مراقبة الكاميرات وأسوار الكنائس ومنع اقتراب أى شخص من الكنائس إلا بعد خضوعه إلى إجراءات التفتيش المتبعة، مضيفا أن المحافظة تشهد حاليا إجراءات أمنية غير مسبوقة على كافة المستويات، وذلك لتأمين الكنائس ودور العبادة والمنشآت العامة والخاصة والمواطنين.

وأضاف مدير الأمن أنه تم الدفع بعدد كبير من القوات وسيارات التدخل السريع وخبراء المفرقعات لتأمين دور العبادة والكنائس على مستوى المحافظة، وأنه تمت زيادة أعداد الأقوال الأمنية داخل مدينة الإسماعيلية ومختلف مراكز المحافظة، كما تم الدفع بقوات وآليات عسكرية بالأكمنة الحدودية مع المحافظات المجاورة للإسماعيلية، وضرورة فحص المترددين على المحافظة من المحافظات المجاورة مع توسيع دائرة الاشتباه.