مدعى المحكمة الجنائية الدولية يدعو لإنهاء العنف فى غزة

مدعى المحكمة الجنائية الدولية يدعو لإنهاء العنف فى غزةالأحد، 08 أبريل 2018 05:25 م
تظاهرات فلسطين - أرشيفية
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دعت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا إلى إنهاء العنف فى قطاع غزة مضيفة أن مكتبها سيجرى استقصاء مبدئيا للوضع فى الأراضى الفلسطينية وإنها تراقب الأحداث هناك عن كثب.
وقالت بنسودا فى بيان عقب مقتل 29 فلسطينيا برصاص القوات الإسرائيلية خلال الأسبوعين الأخيرين "أى جريمة جديدة ترتكب فى سياق الوضع فى فلسطين ربما تخضع للتدقيق من جانب مكتبى".
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