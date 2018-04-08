مدعى المحكمة الجنائية الدولية يدعو لإنهاء العنف فى غزة







رويترز

دعت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا إلى إنهاء العنف فى قطاع غزة مضيفة أن مكتبها سيجرى استقصاء مبدئيا للوضع فى الأراضى الفلسطينية وإنها تراقب الأحداث هناك عن كثب.