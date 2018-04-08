محافظ شمال سيناء يزور اليوم بطريركية العريش لتهنئة الأقباط بعيد القيامة

محافظ شمال سيناء يزور اليوم بطريركية العريش لتهنئة الأقباط بعيد القيامةالأحد، 08 أبريل 2018 07:43 ص
اللواء السيد عبد الفتاح حرحور،محافظ شمال سيناء
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يزور اللواء السيد عبد الفتاح حرحورمحافظ شمال سيناء ، اليوم الأحد ، فى تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحا بحضور وفد من قيادات المحافظة ، بطريركية الأقباط الأرثوذكس بضاحية السلام بالعريش، وذلك لتهنئة الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد.
وحسب بيان لمحافظة شمال سيناء فإن المحافظ سيرافقه عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية خلال الزيارة لتهنئة الأنبا قزمان أسقف شمال سيناء والإخوة الأقباط باحتفالات عيد القيامة المجيد.
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