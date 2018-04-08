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محافظ سوهاج يزور كنائس المحافظة لتقديم التهنئة للأقباط بعيد القيامة

الأحد، 08 أبريل 2018 03:31 م
محافظ سوهاج يزور كنائس المحافظة لتقديم التهنئة للأقباط بعيد القيامة محافظ سوهاج ومدير الأمن مع أطفال بيت الرحمة


سوهاج - محمود مقبول
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زار الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، اليوم الأحد، جمعية بيت الرحمة، وبصحبته عدد من المسئولين بالمحافظة، وذلك لتقديم التهنئة للأطفال الأيتام وتوزيع الهدايا عليهم، احتفالا بعيد القيامة المجيد، كما قام بإعطاء كل طفل عيدية ووزع الهدايا لإدخال البهجة والسرور عليهم.

رافق المحافظ فى جولته اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، واللواء محمود صبرى مدير إدارة الأمن الوطنى والمستشار العسكرى، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية، ووكلاء الوزارة بالمحافظة، والشخصيات العامة والمسئولين وعدد من رجال الأمن.

وقال محافظ سوهاج، فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، إننى أهنأ الإخوة الأقباط اليوم بعيد القيامة المجيد، خاصة وأن هذا العيد لكل المصريين، مطالبًا أهالى سوهاج بالعمل سويا وتضافر الجهود والعمل بجدية من أجل النهوض بالمحافظة والارتقاء بها، تحت شعار "سوهاج تستيقظ من جديد".

كما توجه المحافظ بعدها مباشرة إلى كنيسة الكاثوليك لتقديم التهنئة للأقباط، ثم توجه إلى كنيسة مارى جرجس لتقديم التهنئة للأنبا باخوم أسقف سوهاج والمنشأة والمراغة، وقال المحافظ إن المسلمين والمسيحيين شعب واحد، ثم توجه المحافظ بعدها إلى الكنيسة الإنجيلية لتقديم التهنئة للأقباط، وتقديم التهنئة للقس عماد شوقى راعى الكنيسة الإنجيلية بسوهاج، ثم يتوجه بعدها المحافظ إلى كنائس مراكز أخميم والبلينا وجرجا وطما وطهطا لتهنئة الأقباط بعيد القيامة المجيد.

محافظ سوهاج ومدير الأمن يوزعان الهداياعلى أطفال بيت الرحمة (1)
محافظ سوهاج ومدير الأمن  والقيادات أثناء زيارتهم لبيت الرحمة للايتام

 

محافظ سوهاج ومدير الأمن يوزعان الهداياعلى أطفال بيت الرحمة (2)
مدير أمن سوهاج يوزع الهدايا على أحد أطفال بيت الرحمة 

 

محافظ سوهاج ومدير الأمن يوزعان الهداياعلى أطفال بيت الرحمة (3)
محافظ سوهاج والمرافقين له والقائم بأعمال بيت الرحمة 

 

محافظ سوهاج ومدير الأمن يوزعان الهداياعلى أطفال بيت الرحمة (4)
محافظ سوهاد والقيادات أثناء دخولهم لبيت الرحمة لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد

 

محافظ سوهاج ومدير الأمن يوزعان الهداياعلى أطفال بيت الرحمة (5)
محافظ سوهاج والأنبا باخوم 

 

محافظ سوهاج ومدير الأمن يوزعان الهداياعلى أطفال بيت الرحمة (6)
الأنبا باخون يستقبل محافظ سوهاج .

 

محافظ سوهاج ومدير الأمن يوزعان الهداياعلى أطفال بيت الرحمة (7)
الحضور ببيت الرحمة بسوهاج 

 

محافظ سوهاج ومدير الأمن يوزعان الهداياعلى أطفال بيت الرحمة (8)
محافظ سوهاج ومدير الأمن وأمامهم الهدايا التى ستوزع على أطفال بيت الرحمة 

 

 
محافظ سوهاج ومدير الأمن يوزعان الهداياعلى أطفال بيت الرحمة (10)
محافظ سوهاج ومدير الأمن والقيادات وأطفال بيت الرحمة 
 

 

 


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