محافظ سوهاج ومدير الأمن يقدمان التهنئة لأسقف طهطا وجهينة وتوابعهما.. صور







سوهاج محمود مقبول

اختتم الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، مساء اليوم الأحد، جولاته التى قدم خلالها التهنئة بعيد القيامة المجيد بزيارة مطرانية الأقباط الأرثوذكس بطهطا.

ورافق المحافظ كل من اللواء عمر عبد العال، مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج، اللواء محمود صبرى، مدير الأمن الوطنى، والعقيد تامر إسماعيل، المستشار العسكري للمحافظة، والشيخ على طيفور وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الأزهر، وعدد من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة، وعدد من المسلمين والمسيحيين، وكان فى استقبالهم الأنبا أشعيا أسقف طهطا وجهينة وتوابعهم ولفيف من الكهنة.

وعبر الأنبا أشعيا عن سعادته لتلك الزيارة التى تتكرر دائما فى الأعياد، موجها التهنئة للشعب المصرى بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسى بفترة رئاسة ثانية، لاستكمال أعماله فى التنمية ومحاربة الإرهاب.

ووجه المحافظ ، التهنئة للمواطنين الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، كما وجه الشكر للشعب المصري على نزوله للمشاركة فى العرس الديمقراطى والإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية الأمر الذى أحبط الكثير من المخططات التى كانت تحاك ضد مصر.

وأكد الشيخ على طيفور، وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، اعتزازه بعلاقة الأخوة والتلاحم التى تجمع بين المصريين تحت سقف هذا الوطن، والتى أصبحت نموذجًا عالميًّا للتعايش والتسامح، ومثالًا حيًّا على المواطنة المشتركة التى تساوى بين كل المواطنين وتوحد بينهم.



























































