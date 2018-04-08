محافظ دمياط يناقش خطة تطوير تدوير القمامة بفارسكور







دمياط معتز الشربينى

ناقش الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط ، مع ممثلى شركة " جرين ايجيبت" لخدمات البيئة وإنتاج الطاقة النظيفة المشغلة لمصنع أبوجريدة ،لتدوير القمامة بفارسكور خطة التطوير الخاصة بالمصنع ،و أعمال صيانة شبكة الحريق ورفع كفاءتها ،وبدء تفعيل منظومة الجمع المنزلى وذلك لتشغيل المصنع بكفاءة عالية و رفع مستوى النظافة بالمحافظة.

وقال المحافظة أنه جارى استكمال البنود الخاصة بمد التعاقد، وذلك بعد تعديل السجل التجارى و توضيح كافة الالتزامات الخاصة بالطرفين، و مدة خطة أعمال التطوير بالمصنع.

كما أكد المحافظ ،أنه جارى التفاوض مع رئيس قطاع دمياط بعدم قطع التيار الكهربائي عن المصنع الإ فى حالات الضرورة القصوى، وذلك لعدم تعطيل العمل داخل المصنع.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد اليوم بحضور اللواء سامى حمودة سكرتير عام المحافظة واللواء ممدوح طه السكرتير العام المساعد ،واللواء ياسر الحفناوى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور و مصطفى كرم مدير إدارة المشتريات و احسان الكامل مدير إدارة الشئون القانونية ،و دعاء ممدوح رئيس وحدة تطوير العشوائيات و محمد كيوان مدير إدارة المركبات بالمحافظة.