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بتكلفة قدرها ٢ مليون جنيه

محافظ دمياط وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة يسلمان 9 سيارات ربع نقل للشباب

الأحد، 08 أبريل 2018 02:36 م
محافظ دمياط وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة يسلمان 9 سيارات ربع نقل للشباب محافظ دمياط يسلم 9 سيارات ربع نقل للشباب


دمياط عبده عبد البارى
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سلم الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، 9 سيارات ربع نقل للشباب بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر - الصندوق الاجتماعي سابقا وصندوق تحيا مصر بتكلفة قدرها 2 مليون جنيه وذلك لمن انطبق عليه الشروط الخاصة بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغروصندوق تحيا مصر ووقع عليه الاختيار بالقرعة.

وتوجه المحافظ فى بيان له بالشكر لوائل العاصى مدير مكتب جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بدمياط على مجهوداته لدعم مشروعات الشباب بالمحافظة. 

كما توجه المحافظ بالشكر إلى نيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على دعمها الكبير للمشروعات بالمحافظة وتوفير فرصة إقامة  4 معارض سنويا للصانع الصغير بالمحافظة بارض المعارض بمدينة نصر.

ويهيب المحافظ جميع صغار الصناع بالمحافظة الإسراع بالتسجيل بمقر الجهاز بدمياط للاستفادة من جميع المشروعات التى يدعمها الجهاز.

محافظ دمياط يسلم 9 سيارات ربع نقل للشباب (1)
محافظ دمياط يسلم 9 سيارات ربع نقل للشباب 

 

محافظ دمياط يسلم 9 سيارات ربع نقل للشباب (2)
محافظ دمياط يسلم 9 سيارات ربع نقل للشباب

 

محافظ دمياط يسلم 9 سيارات ربع نقل للشباب (3)
سيارات ربع نقل للشباب 

 

محافظ دمياط يسلم 9 سيارات ربع نقل للشباب (4)
محافظ دمياط يسلم 9 سيارات ربع نقل للشباب 

 

 

 

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