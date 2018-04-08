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محافظ الفيوم : اختيار 35 شاب لتشكيل المكتب التنفيذى لمجلس الشباب

الأحد، 08 أبريل 2018 12:35 م
محافظ الفيوم : اختيار 35 شاب لتشكيل المكتب التنفيذى لمجلس الشباب اجتماع محافظ الفيوم


الفيوم – رباب الجالى
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ترأس الدكتور جمال سامى محافظ الفيوم،اجتماع المكتب التنفيذى لمجلس شباب المحافظة، الذى عقد بالديوان العام.

وقال سامى فى بيان له اليوم إنه تم خلال الاجتماع مناقشة تشكيل مجلس الشباب واختصاصاته، ومهامه وخطة عمله، خلال المرحلة المقبلة، كما تم الاتفاق على إعداد لائحة داخلية لتنظيم عمل المجلس وعرض اللائحة على الاجتماع القادم لمجلس الشباب.

الجدير بالذكر أن المكتب التنفيذى لمجلس شباب المحافظة، يضم 35 عضواً، من إجمالى أعضاء المجلس البالغ عددهم 350 عضواً.

 

 

 

 

 


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