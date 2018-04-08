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محافظ أسوان: 140 حديقة تستعد لاستقبال المواطنين فى شم النسيم

الأحد، 08 أبريل 2018 11:17 م
محافظ أسوان: 140 حديقة تستعد لاستقبال المواطنين فى شم النسيم محافظ أسوان


أسوان – عبد الله صلاح
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قال اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، إنه تجهيز وإعداد الحدائق العامة والمتنزهات لاستقبال المواطنين خلال أعياد الربيع وشم النسيم، والتى تصل لنحو 140 حديقة عامة على مستوى المحافظة بجانب رفع كفاءة دورات المياه العمومية وخاصة المنتشرة فى الحدائق والمواقع السياحية والأثرية.

وأضاف محافظ أسوان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه أعطى توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف أعمال النظافة العامة والتجميل حول الكنائس حتى يتمكن المواطنين وضيوف أسوان من السائحين والزائرين للاحتفال.

وأشار حجازى، إلى رفع درجة الاستعداد فى جميع المستشفيات والوحدات الصحية ونشر فرق الانتشار من سيارات الإسعاف المجهزة للتعامل السريع مع أى حالات اشتباه تسمم تتسبب فيها تناول الأسماك المملحة، لافتاً إلى أهمية التعامل السريع مع أى حالات طوارئ وخاصة حالات الغرق فى مجرى نهر النيل على الرغم من التحذيرات المسبقة التى تتم فى هذا السياق وخاصة فى منطقة الجزر النيلية وعلى جانبى النيل.

 

 


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