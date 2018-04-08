مجلس مدينة العريش يواصل الاستعداد لعيد شم النسيم







شمال سيناء- محمد الحر

استأنفت لجان مجلس مدينة العريش، اليوم الأحد، العمل لليوم الخامس عملية نظافة كورنيش العريش استعدادا لاحتفالات المواطنين بشم النسيم.

وقال فيصل أبو هاشم مدير العلاقات العامة بمجلس مدينة العريش، إنه تم اليوم عملية تنظيف ممر الكورنيش على شاطئ العريش بداية من منطقة من كافتريا حبيبة حتى شاطىء مكسيم.

وأشار أبو هاشم إلى أن العمل متواصل حتى نصل إلى كورنيش المساعيد بعد الانتهاء من الأعمال الخاصة بالمنطقة من غرناطة حتى نهاية الشاليهات، موضحًا أنه تم اليوم رفع وتجريف الرمال بواسطة اللوادر ومعدات مجلس المدينة، بجانب كنس وتلميع الكورنيش بواسطة عمال المجلس وشركة النظافة، تحت إشراف فريق عيد بكير ومحمود الكاشف وخالد عبد الرؤوف وأحمد أنور رئيس حى الساحل.