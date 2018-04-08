لجنة المتطوعين تضع اللمسات الأخيرة لمهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية







الإسماعيلية – جمال حراجى

استعدت لجنة المتطوعين فى مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة، برئاسة إبراهيم صالح منسق المهرجان، ومحمد محمدين، ممثل إدارة المهرجان بالمحافظة.

وتفقدت اللجنة اليوم المسرح الرئيسى المُقام عليه حفلتى الإفتتاح والختام، والتى ستضم لفيف من الوزراء والقيادات التنفيذية، بقصر ثقافة الإسماعيلية، بحضور أمانى خليل مسئولة التنظيم، وخالد فريد، وحنان الضبع مسئولا المتطوعين، كما عقدت اللجنة إجتماعاً مع أحمد رشدى، مدير أمن قصور الثقافة بمنطقة القناة وسيناء، للتعرف على مداخل ومخارج القاعات، وخطط الإخلاء حال وقوع أى طوارئ، وقامت اللجنة بتوزيع أعمال المتطوعين وتقسيمهم لعدة مجموعات، لمرافقة الوفود وتنظيم الندوات وورش العمل للأجانب.

وفى نفس السياق إنهاء المركز القومى للسينما تعليق اللافتات الدعائية فى شوارع محافظة الإسماعيلية، ومداخل ومخارج المحافظة، استعدادا لانطلاق فعاليات المهرجان الأربعاء القادم 11 أبريل وتستمر حتى 17 أبريل.