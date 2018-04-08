قيادات تعليم شمال سيناء تشارك في الاحتفالات بيوم اليتيم

قيادات تعليم شمال سيناء تشارك في الاحتفالات بيوم اليتيمالأحد، 08 أبريل 2018 12:50 ص
جانب من الاحتفال
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أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء الليلة ،فى بيان لها مشاركة قيادات التربية والتعليم برئاسة ليلي مرتجي وكيل الوزارة ، فى زيارة لدار الرعاية المتكاملة للأيتام ضمن الاحتفالات بيوم اليتيم ، بالتعاون مع جمعية والمرشدات المصرية فرع شمال سيناء وتوجيه التربية الرياضية ومديرية الشباب والرياضة .
واوضح البيان ان الزيارة تضمنت لقاء الاطفال بالدار وقضاء وقت ترويحى معهم حيث شارك فى الزيارة سامية محمد مدير إدارة الشئون المالية والإدارية ،وخضر أبو الفتوح وكيل إدارة العريش التعليمية.
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