قيادات تعليم شمال سيناء تشارك في الاحتفالات بيوم اليتيم







شمال سيناء محمد حسين

أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء الليلة ،فى بيان لها مشاركة قيادات التربية والتعليم برئاسة ليلي مرتجي وكيل الوزارة ، فى زيارة لدار الرعاية المتكاملة للأيتام ضمن الاحتفالات بيوم اليتيم ، بالتعاون مع جمعية والمرشدات المصرية فرع شمال سيناء وتوجيه التربية الرياضية ومديرية الشباب والرياضة .

واوضح البيان ان الزيارة تضمنت لقاء الاطفال بالدار وقضاء وقت ترويحى معهم حيث شارك فى الزيارة سامية محمد مدير إدارة الشئون المالية والإدارية ،وخضر أبو الفتوح وكيل إدارة العريش التعليمية.