video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 08 أبريل 2018 02:40 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

قيادات تعليم شمال سيناء تشارك في الاحتفالات بيوم اليتيم

الأحد، 08 أبريل 2018 12:50 ص
قيادات تعليم شمال سيناء تشارك في الاحتفالات بيوم اليتيم جانب من الاحتفال


شمال سيناء محمد حسين
إضافة تعليق

أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء الليلة ،فى بيان لها مشاركة قيادات التربية والتعليم  برئاسة ليلي مرتجي وكيل الوزارة ، فى زيارة لدار الرعاية المتكاملة للأيتام ضمن الاحتفالات بيوم اليتيم ، بالتعاون مع جمعية والمرشدات المصرية فرع شمال سيناء وتوجيه التربية الرياضية ومديرية الشباب والرياضة .
 
واوضح البيان ان الزيارة تضمنت لقاء الاطفال بالدار وقضاء وقت ترويحى معهم حيث شارك فى الزيارة سامية محمد مدير إدارة الشئون المالية والإدارية ،وخضر أبو الفتوح وكيل إدارة العريش التعليمية.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تعليم شمال سيناء تضع استعدادتها لعودة المدارس المتوقفة بالمحافظة

اخبار مصر

اخبار المحافظات

شمال سيناء

يوم اليتيم




لا تفوتك
صور.. قتلى وجرحى فى حادث دهس بمدينة مونستر الألمانية

صور.. قتلى وجرحى فى حادث دهس بمدينة مونستر الألمانية

التعليم تحذر الطلاب من لعبة الحوت الأزرق وتطالب بتفعيل الأنشطة

التعليم تحذر الطلاب من لعبة الحوت الأزرق وتطالب بتفعيل الأنشطة

رئيس هيئة التنمية الصناعية لـ"اليوم السابع": طرح الأراضى بالمجان للمستثمرين فى سيناء بعد انتهاء العمليات الأمنية.. إتاحة 17 مليون متر أرض خلال 2018 و50% للمطور الصناعى.. وارتفاع نسب التشغيل بـ"الألف مصنع" لـ45%

رئيس هيئة التنمية الصناعية لـ"اليوم السابع": طرح الأراضى بالمجان للمستثمرين فى سيناء بعد انتهاء العمليات الأمنية.. إتاحة 17 مليون متر أرض خلال 2018 و50% للمطور الصناعى.. وارتفاع نسب التشغيل بـ"الألف مصنع" لـ45%

4 دلالات تؤكد زواج شيرين وحسام حبيب.. إعلامى خليجى يعلن زفافهما.. والنجمان ينشران سورة قرآنية لمنع الحسد.. بلقيس تهنئهما "يا رب تتهنى وتكونى أسعد امرأة فى الدنيا".. ووالد حسام يؤكد زواجهما

4 دلالات تؤكد زواج شيرين وحسام حبيب.. إعلامى خليجى يعلن زفافهما.. والنجمان ينشران سورة قرآنية لمنع الحسد.. بلقيس تهنئهما "يا رب تتهنى وتكونى أسعد امرأة فى الدنيا".. ووالد حسام يؤكد زواجهما

سبت النور .. لحظة ظهور النور المقدس فى كنيسة القيامة بالقدس "صور"

سبت النور .. لحظة ظهور النور المقدس فى كنيسة القيامة بالقدس "صور"

القيعى ينهى الاتفاق مع المقاصة لضم أحمد سامى للأهلي

القيعى ينهى الاتفاق مع المقاصة لضم أحمد سامى للأهلي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة