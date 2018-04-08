"قضايا الدولة" تنشئ قسم للهيئة بديوان محافظة قنا







كتب أحمد إسماعيل

وافق المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة على إنشاء قسم خاص للهيئة بمحافظة قنا.

يختص القسم بالإشراف على الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة، ومتابعة القضايا الخاصة بها لدى جميع المحاكم.



