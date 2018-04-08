"قضايا الدولة" تنشئ قسم للهيئة بديوان محافظة قنا

"قضايا الدولة" تنشئ قسم للهيئة بديوان محافظة قناالأحد، 08 أبريل 2018 10:49 ص
المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة
إضافة تعليق
وافق المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة على إنشاء قسم خاص للهيئة بمحافظة قنا.
يختص القسم بالإشراف على الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة، ومتابعة القضايا الخاصة بها لدى جميع المحاكم.
إضافة تعليق
معركة أوروبية على الفراعنة فى ميركاتو الصيف.. ريال مدريد يغرى ليفربول بصفقة تبادلية و80 مليون يورو لضم محمد صلاح.. عمرو وردة مطلوب فى فالنسيا وجالطة سراى وباوك يشترط 4 ملايين يورو .. والصراع يشتعل على تريزيجيه
القاهرة تحتضن الدورة "45" لمؤتمر العمل العربى برعاية السيسى.. 17 وزيرا يبحثون تحديات أسواق العمل العربية.. محمد سعفان: سنقدم كل الدعم لإنجاحه.. فايز المطيرى: نسب البطالة مرتفعة وتشكل هاجسًا لأوطاننا
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة