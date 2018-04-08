فيديو وصور..محافظ كفرالشيخ يهنئ المصريين بعيد القيامة المجيد وشم النسيم







كفر الشيخ – محمد سليمان

قدم اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، يرفقة اللواء أحمد صالح، مساعد وزير الداخلية ، مدير أمن كفرالشيخ؛ التهنئة للمصريين بمناسبة عيد القيامة المجيد، والاحتفال بأعياد الربيع، بكنيسة مارى جرجس بدسوق ، نائباً عن السيد رئيس الجمهورية، متمنيا أن يعيد عليهم هذه الاحتفالات بالسلام والحب والرخاء، وذلك بحضور المهندس راضى أمين، السكرتير العام، والمحاسب محمد أبو غنيمة، السكرتير العام المساعد، واللواء حمدى الحشاش، مساعد المحافظ لمنطقة غرب ورئيس مركز ومدينة دسوق، والعميد حازم الخولى، مدير إدارة الأمن الوطنى، والمهندس على عبد الستار، مساعد المحافظ ورئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والعميد محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، والشيخ سعد الفقى وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ أشرف النجار، وكيل الوزارة للأزهر الشريف، وأشرف صحصاح ، أمين لجنة السياحة والإعلام ببيت العائلة المصرية ، وهناء شهاب، وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ ، والمحاسب محمد عبدالمقصود، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والنائب سيد أحمد عيسى، والمحاسب محمد الشهاوى، أعضاء مجلس النواب، وقيادات المحافظة التنفيذية والشعبة، وكان فى استقبالهم القمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل عام مطرانية كفر الشيخ ودمياط والبدراوى وبلقاس والدكتور بطرس يوسف، عدد من الكهنة ورجال الدين المسيحى والإسلامى.

شارك محافظ كفرالشيخ، جموع الأخوة الأقباط بكنيسة مار جرجس ، قداس عيد القيامة المجيد، داعيًا الله تعالى أن تكون الأعياد فرصة جديدة لنشر الحب والسلام والسماحة الدينية فى العالم أجمع.

وأثنى "المحافظ" خلالها على دور رجال الشرطة فى حفاظهم على أمن وأمان المواطنين، وبذلهم قصارى جهودهم فى عملهم الدؤوب فى تامين محيط دور العبادة على مستوى المحافظة .

حيث قدم " المحافظ " التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد الذى أصبح مميزا هذا العام وأضاف أن مصر بلد الأنبياء والرسالات وعلينا أن نحافظ على وحدة وطننا وأضاف أن مصر قوية برجالها ووحدتهم على مر العصور التى صنعت التاريخ والعديد من الثورات التى أثبت الجميع مسيحيين ومسلمين وحدتهم وترابطهم وهم نسيج الأمة، مؤكداً أن مصر تستحق منا الحب بالفعل وليس بالكلام بعيدا عن الشعارات الجوفاء ، مقدماً التهنئة عن محافظة كفرالشيخ لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، لثقة الشعب المصرى العظيم، رئيساً لفترة رئاسية ثانية، مؤكداً ان أبناء كفرالشيخ شكلوا ملحمة وطنية وخرجوا بكثافة الى صناديق الاقتراع، وقدموا رسالة مشرفة لمصر، عبر مشاركتهم الراقية والمتميزة، ضاربين بذلك أروع الأمثلة والحكايات الوطنية؛ داعيا جموع ابناء المحافظة للعمل والإنتاج نحو تحقيق مسيرة التنمية المتوازنة الشاملة وتعزيز كل ما من شأنه تحقيق مصلحة الوطن وتطلعات أبنائه نحو مستقبل مشرق .

وأشار محافظ كفرالشيخ، أنه تم إنشاء مقر لبيت العائلة بكفر الشيخ كما سيتم انشاء مقر آخر فى مدينة دسوق، مع إنشاء لجنة المصالحات ببيت العائلة المصرية ومن أولى مهامها تسوية أى قضايا أسرية واجتماعية، بهدف تقوية الروابط الاجتماعية والأسرية، بين أفراد المجتمع بمحافظة كفر الشيخ.

ولفت محافظ كفر الشيخ، إلى قوة وحدة الشعب المصرى، كنموذج فريد فى التسامح والاعتدال ونبذ التعصب والإرهاب، متمنيًا دوام الاستقرار والرخاء لوطننا الغالى الذى سيظل دائمًا نسيج واحد وأيد واحدة، وأن يعم السلام والخير على مصرنا الحبيبة، مضيفاً إنه يجب توعية الأجيال الجديدة بأهمية الحفاظ على النسيج المصرى الواحد ونشر التوعية وقيم المحبة والتسامح من خلال المساجد والكنائس لزيادة الوعى بأهمية الترابط بين المصريين والوقوف أمام أى محاولة للتفريق بين أبناء الوطن.

وفى نهاية اللقاء ردد الحضور مع المحافظ: " تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".

من جانبه قال القمص بطرس بطرس بسطورس، نحتفل اليوم بعيد القيامة إيمانا بالله سبحانه وتعالى وأن للإنسان حياة أخرى بعد موته وأن كل من يؤمن بالقيامة هو صاحب رسالة مضيفاً، داعيا الله أن يحفظ بلادنا من كل شر وأن يجعل مصر دائماً في أحسن صورة فعلينا أن نعيش أمناء لمصر وأوفياء لها بعيداً عن الفتن.

وتابع، أن "سيدنا عيسى" عليه السلام، قدم للناس النموذج فى التواضع وكان متواضعا ، قائلا القلب الذى يسكنه الحب لا يسكنه الكره.

وأشار إننا نعيش فى محافظة لا تعرف الفتن فليحفظ الله القائمين على أمرها ويحفظ الزعيم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ووجه الشكر للمحافظ ومدير الأمن على زيارتهما للكنيسة، موجها خالص الشكر لجميع علماء الدين الإسلامي والإخوة المسلمين على زيارتهم لتهنئتهم بعيد القيامة المجيد.

أكد اللواء أحمد صالح، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفرالشيخ، أنه تم تأمين دور العبادة بالمحافظة ومراقبة الأسوار الخاصة بالكنائس بالكاميرات عالية الجودة، وانتشار فرق الأمن والكمائن والتمركزات الأمنية الثابتة والمتحركة، لتقديم الخدمة الأمنية الأزمة، مقدماً التهنئة للمصريين بهذه المناسبة السعيدة .

ومن جانبه هنأ الشيخ سعد الفقى، وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ ، الأقباط بكنيسة مار جرجس بدسوق، قائلا: "إننا نحتفل اليوم بعيد القيامة المجيد حيث جئنا مشاركين لا مهنئين، مضيفا أن المصرى واحد والهموم واحدة والآمال مشتركة، إسلامنا يدعونا نحن المسلمين للمشاركة والتوحد فى مثل هذه المواقف.