فيديو.. محافظ مطروح يشارك الأقباط احتفالات أعياد القيامة المجيدة







مطروح – حسن مشالي

شارك اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، أقباط مطروح احتفالاتهم بعيد القيامة المجيد، وسط أجواء من المحبة والفرحة والأمن، وذلك بكنيسة السيدة العذراء بمدينة مرسى مطروح، بحضور اللواء هشام نصر مساعد وزير الدخلية مدير أمن مطروح، والسيد الإمام السكرتير العام وعلاء عبد الشكور السكرتير العام المساعد وممثلى الأزهر والأوقاف والعمدة محمد عيسى رئيس مجلس العمد والمشايخ، ورابطة شباب مطروح وممثلين عن قيادة المنطقة الغربية العسكرية، ومديرى المديريات والإدارات والقيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.

ألقى كلمة الوعظ الأب بجيمى الأنبا بولا راعى كنيسة السيدة العذراء بمطروح، قدم خلالها التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، بفوزه برئاسة مصر لفترة ثانية، لاستكمال مسيرة البناء والعطاء، واهتمامه ورعايته للمصريين جميعا، وحرصه على أن يكونوا جميعا على قلب رجل واحد.

كما قدم الشكر للواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، على حضوره و جهوده فى تنمية المحافظة، وتوصيل كافة المرافق للمواطنين، والشكر للقوات المسلحة ممثلة فى المنطقة الغربية العسكرية، وللشرطة ممثلة فى مديرية أمن مطروح وعلى رأسهم اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، على جهود حفظ الأمن بالمحافظة، ولجميع القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية وأهالي مطروح جميعا، على حرصهم على لتقديم التهنئة بعيد القيامة المجيد.

وأكد راعى كنيسة السيد العذراء بمطروح، أن رسالة أعياد القيامة المجيدة هى تعظيم لروح الإنسان والالتزام بتعاليم الصدق والسماحة والطيبة، حتى تكون لها الجنة وهى رسالة لضرورة المصالحة والسلام بين الخلق جميعا والبعد عن الخطيئة، داعيا أن يعم السلام على العالم أجمع وأن يحفظ مصر أرضاً وشعبا.

وقدم المحافظ التهنئة لأقباط مطروح، بأعياد القيامة المجيدة، مؤكدا على أن أبناء مصر مسلمين ومسيحيين متجمعين فى نسيج واحد فى ألفة ومحبة دائماً لأنهم أبناء وطن واحد.



محافظ مطروح يشارك الأقباط احتفالات أعياد القيامة



قيادات مطروح تشارك الأقباط احتفالات عيد القيامة



أقباط مطروح داخل الكنيسة



محافظ وقيادات مطروح يقدمون التهنئة للأقباط بالكنيسة