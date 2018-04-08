video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 08 أبريل 2018 04:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

فيديو.. إصابة فلسطينى بتشنجات عصبية لاستنشاقه قنابل غاز الاحتلال الإسرائيلى

الأحد، 08 أبريل 2018 03:21 م
فيديو.. إصابة فلسطينى بتشنجات عصبية لاستنشاقه قنابل غاز الاحتلال الإسرائيلى استنشاق شاب فلسطينى غاز الاحتلال الإسرائيلى


وكالات الأنباء
إضافة تعليق

ما زال الشاب أحمد زعرب يعانى من تشنجات واضطرابات عصبية، جراء استنشاقه كميات من الغاز المجهول الذى تطلقه قوات الاحتلال على المتظاهرين السلميين على الشريط الحدودى لقطاع غزة، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

زعرب ليس الحالة الوحيدة، فالعشرات من الحالات التى عولجت ميدانيا عادت الى مستشفيات قطاع غزة تعانى من ذات الأعراض، فى حين بدت الطواقم الطبية والمعدات غير قادرة على تشخيص الوضع الصحى للمصاب.

وأصيب زعرب بقنبلة غاز مباشرة ودخل فى غيبوبة لمدة 5 أيام، حيث قرر الأطباء خروجه اليوم بعد حصوله على تحويلة طبية ستمكنه من السفر فى الخامس عشر من الشهر الحالى، إلا أن الاضطرابات والتشنجات لا زالت ترافقه.

الدكتور أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة، أكد أن الاحتلال الإسرائيلى يقوم بمواجهة التجمعات السلمية فى المناطق الشرقية لقطاع غزة بقوة مفرطة وبسياسة القنص المباشر وباستخدام وسائل مجهولة لدى الطواقم الطبية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سفير فلسطين بالقاهرة يطالب بتحرك دولى لوقف استخدام إسرائيل للعنف

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: غزة جسدت مشهدا بطوليا جديدا

س و ج.. القصة الكاملة لاحتجاجات "جمعة الكاوتشوك" فى فلسطين

فلسطين

اسرائيل

اخبار فلسطين

اخبار اسرائيل

احبار العرب

اخبار العرب اليوم




لا تفوتك
رئيس الوزراء: طرح الشركات بالبورصة للتوسع ولن نستغنى عن أى عامل (صور)

رئيس الوزراء: طرح الشركات بالبورصة للتوسع ولن نستغنى عن أى عامل (صور)

"الإسكان" تمنح حاجزى مشروع السكن الاجتماعى مهلة أخيرة لاستكمال الإجراءات

"الإسكان" تمنح حاجزى مشروع السكن الاجتماعى مهلة أخيرة لاستكمال الإجراءات

القوات المسلحة تعلن تدمير 386 مخزنا ووكرا للعناصر الإرهابية والعثور على 8 دانات هاون و16 قنبلة يدوية.. البيان الثامن عشر للعملية سيناء يؤكد تفجير 30 عبوة ناسفة والقبض على 250 عنصرا إجراميا ومشتبها بهم

القوات المسلحة تعلن تدمير 386 مخزنا ووكرا للعناصر الإرهابية والعثور على 8 دانات هاون و16 قنبلة يدوية.. البيان الثامن عشر للعملية سيناء يؤكد تفجير 30 عبوة ناسفة والقبض على 250 عنصرا إجراميا ومشتبها بهم

على اسم مصر متجمعين.. بابا الإسكندرية وشيخ الأزهر يتعانقان فى الكاتدرائية وكورال الكنيسة يحمل علم مصر خلفهما.. الإمام الأكبر:نواجه معا تحدى الإلحاد وأفكار تعادى الدين.. وزير الأوقاف:مسلمون وأقباط نقف خلف السيسي

على اسم مصر متجمعين.. بابا الإسكندرية وشيخ الأزهر يتعانقان فى الكاتدرائية وكورال الكنيسة يحمل علم مصر خلفهما.. الإمام الأكبر:نواجه معا تحدى الإلحاد وأفكار تعادى الدين.. وزير الأوقاف:مسلمون وأقباط نقف خلف السيسي

يوم شم النسيم.. لون أكلك وشربك بالأخضر للحفاظ على صحتك

يوم شم النسيم.. لون أكلك وشربك بالأخضر للحفاظ على صحتك

ميسى يعادل محمد صلاح فى صدارة ترتيب الحذاء الذهبى بهاتريك فى ليجانيس

ميسى يعادل محمد صلاح فى صدارة ترتيب الحذاء الذهبى بهاتريك فى ليجانيس

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة