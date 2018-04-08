فرنسا تدعو مجلس الأمن للاجتماع بشأن سوريا







رويترز

قال وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لو دريان اليوم الأحد، إن التقارير التى تحدثت عن تعرض مدينة تسيطر عليها قوات المعارضة فى سوريا لهجوم كيماوى مقلقة للغاية ودعا مجلس الأمن الدولى إلى الاجتماع بسرعة لبحث الوضع.

وأضاف لو دريان أن فرنسا تدين بقوة الهجمات والقصف الذى قامت به القوات الحكومية السورية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية فى مدينة دوما بالغوطة الشرقية وقال إنها تمثل "خرقا خطيرا للقانون الإنسانى الدولى".

وقال إن فرنسا ستعمل مع حلفائها للتحقق من الأنباء التى أشارت إلى استخدام أسلحة كيماوية، وأضاف أن باريس ستضطلع بكل مسئولياتها لمكافحة انتشار الأسلحة الكيماوية مشيرا إلى تحذير الرئيس إيمانويل ماكرون من أن فرنسا قد تشن هجوما من جانب واحد فى حالة وقوع هجوم مميت بأسلحة كيماوية.