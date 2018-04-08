فتح شاطئ الرواق ببئر العبد أمام أهالى شمال سيناء لقضاء شم النسيم

فتح شاطئ الرواق ببئر العبد أمام أهالى شمال سيناء لقضاء شم النسيمالأحد، 08 أبريل 2018 03:32 ص
مدينة بئر العبد
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أعلن، الليلة، مجلس مدينة بئر العبد بشمال سيناء، عن فتح شاطئ الرواق شمال مدينة بئر العبد أمام الأهالى فى يوم شم النسيم.
وقال بيان المجلس، إنه سيتم فتح شاطئ الرواق يوم شم النسيم، ويجب مراعاة عدم تجاوز الصدادات الحديدية بواسطة السيارات.
وأشار البيان، أنه سيكون هناك مواصلات داخلية لنقل كبار السن والمرضى وذوى الاحتياجات من عند الصدادات إلى الشاطئ، ومغادرة الشاطئ تكون الساعة الخامسة والنصف مساءً حفاظا على أرواحكم وسيكون هناك نقطة الإسعاف وسيارة لمياه الشرب، ويرجى تجميع القمامة فى أكياس لسهولة جمعها بسيارات المجلس.
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