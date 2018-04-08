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طوارئ بمديرية التموين بالغربية خلال احتفالات المواطنين بشم النسيم

الأحد، 08 أبريل 2018 02:27 م
طوارئ بمديرية التموين بالغربية خلال احتفالات المواطنين بشم النسيم فسيخ - أرشيفية


الغربية – مصطفى عادل
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رفعت مديرية التموين بالغربية، حالة الطوارئ خلال احتفالات المواطنين بشم النسيم بمدن ومراكز المحافظة، من خلال تكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق بين مباحث التموين ومديرية الصحة والطب البيطري.

وشدد سامح هنداوي وكيل وزارة التموين على تكثيف حملات الرقابة بالاشتراك مع أجهزة الصحة والطب البيطري والمرور على الأسواق ومصانع الأسماك المدخنة  ومحلات بيع الفسيخ والتأكد من صلاحية الإنتاج وصلاحيته للاستخدام الادمى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتكثيف المعروض من الأسماك بمختلف أنواعها مع منافذ بيع الأسماك التابعة للشركة ألعامه لتجارة الجملة بخلاف المعروض بالمحلات العامة وضمان توافر كافة السلع الأساسية  وعدم وجود أى اختناقات بأى منها وبما يحقق استمرار واستقرار الأسواق وفرة مختلف نوعيات السلع دون اختناقات أو تلاعب في الأسعار  والتنبؤ الواعي والدقيق بالمؤشرات المختلفة.

كما وجه وكيل وزارة التموين فى بيان له برصد أوجه التغييرات والسلبيات للتصدي الفوري لها بما يحقق توافر كافة السلع والخدمات بالأسعار المقررة والجودة المناسبة وتنقية الأسواق من السلع الفاسدة والغير صالحة للاستهلاك والغير مطابقة للمواصفات القياسية ومكافحة كافة صور الاستغلال والغش.

كما وجه بإحكام الرقابة على حصص الدقيق البلدي المنصرف بمخابز البلدية بدائرة المحافظة وتشغيل المخابز البلدية منذ الصباح الباكر وطبقا لنظام شركات الكروت الذكية بما يحقق توفير رغيف الخبز للمواطنين بالأوزان والمواصفات والأسعار المقررة دون أي اختناقات أو معاناة.

وشدد وكيل وزارة التموين على تشكيل غرفة عمليات رئيسيه بالمديرية لتلقى شكاوى المواطنين بصفه عامه والعمل على حلها وأيضا غرفه عمليات بكل إدارة تموينية فرعية على مستوى المحافظة وذلك لتلقى شكاوى المواطنين بدائرة كل إدارة والعمل على حلها.

 

 

 


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