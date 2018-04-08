طوارئ بصحة البحيرة لمواجهة حالات التسمم الغذائى خلال شم النسيم

طوارئ بصحة البحيرة لمواجهة حالات التسمم الغذائى خلال شم النسيمالأحد، 08 أبريل 2018 08:12 ص
شم النسيم - ارشيفية
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أكد الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، على إتمام الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد شم النسيم بجميع مراكز البحيرة المختلفة.
وأضاف وكيل وزارة الصحة فى البحيرة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، انه تم رفع حالة الطوارئ القصوى بكافة المستشفيات والمراكز الصحية، لمواجهة أى حالات طارئة، وكذلك توفير الأدوية والأمصال الطبية خاصة أمصال التسمم الغذائى، لافتا إلى أنه قد تم توجيه الإدارات الصحية بشن حملات مكثفة على الأسواق ومحلات الأسماك المملحة والمدخنة، لمنع تداول أى منتجات فاسدة .
وكشف مدير صحة البحيرة، أنه تم ضبط أكثر من 500 كيلو فسيخ ورنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمى خلال الحملات التفتيشية الأخيرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أصحاب المتاجر المخالفة، مشيرا إلى أنه قد تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان مديرية الصحة بمدينة دمنهور على مدار الساعة لمتابعة أى بلاغات مرضية أو حالات تسمم غذائى، وكذلك منع الإجازات والراحات للأطباء وأطقم التمريض خلال عيد شم النسيم، لافتا إلى الدفع بسيارات إسعاف مجهزة بكافة المستلزمات الطبية، وتمركزها بالقرب من المنتزهات وأماكن التجمعات السكانية لمواجهة أى حادث طارىء.
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