video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 08 أبريل 2018 08:42 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

طوارئ بصحة البحيرة لمواجهة حالات التسمم الغذائى خلال شم النسيم

الأحد، 08 أبريل 2018 08:12 ص
طوارئ بصحة البحيرة لمواجهة حالات التسمم الغذائى خلال شم النسيم شم النسيم - ارشيفية


البحيرة - ناصر جودة وجمال ابو الفضل
إضافة تعليق

أكد الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، على إتمام الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد شم النسيم بجميع مراكز البحيرة المختلفة.
 
وأضاف وكيل وزارة الصحة فى البحيرة،  فى تصريحات خاصة  لـ"اليوم السابع"، انه تم رفع حالة الطوارئ القصوى بكافة المستشفيات والمراكز الصحية، لمواجهة أى حالات طارئة، وكذلك توفير الأدوية والأمصال الطبية خاصة أمصال التسمم الغذائى، لافتا إلى أنه قد تم توجيه الإدارات الصحية بشن حملات مكثفة على الأسواق ومحلات الأسماك  المملحة والمدخنة، لمنع تداول أى منتجات فاسدة .
 
وكشف مدير صحة البحيرة، أنه تم ضبط أكثر من 500 كيلو فسيخ ورنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمى خلال الحملات التفتيشية الأخيرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أصحاب المتاجر المخالفة، مشيرا إلى أنه قد تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان مديرية الصحة بمدينة دمنهور على مدار الساعة لمتابعة أى بلاغات مرضية أو حالات تسمم غذائى، وكذلك منع الإجازات والراحات للأطباء وأطقم التمريض خلال عيد شم النسيم، لافتا إلى الدفع بسيارات إسعاف مجهزة بكافة المستلزمات الطبية، وتمركزها بالقرب من المنتزهات وأماكن التجمعات السكانية لمواجهة أى حادث طارىء. 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فتح شاطئ الرواق ببئر العبد أمام أهالى شمال سيناء لقضاء شم النسيم

اخبار مصر

اخبار المحافظات

محافظة البحيرة

صحة البحيرة

شم النسيم

طوارئ بصحة البحيرة




لا تفوتك
دار الإفتاء: تهنئة غير المسلمين بأعيادهم "بر" أمرنا القرآن به

دار الإفتاء: تهنئة غير المسلمين بأعيادهم "بر" أمرنا القرآن به

صور.. المصريون فى فرنسا يحتفلون بفوز السيسى بجوار برج إيڤل

صور.. المصريون فى فرنسا يحتفلون بفوز السيسى بجوار برج إيڤل

مصير الحملات الشعبية الداعمة للسيسي.. من أجل مصر: حملتنا تضم 120ألف قيادة تنظيمية ونحن تحت أمر البلاد.. "مواطن": نواصل العمل الميدانى للتوعية بإنجازات الرئيس.. و"يلا سيسى": نجهز لتقديم عمل خدمى تعاونى للدولة

مصير الحملات الشعبية الداعمة للسيسي.. من أجل مصر: حملتنا تضم 120ألف قيادة تنظيمية ونحن تحت أمر البلاد.. "مواطن": نواصل العمل الميدانى للتوعية بإنجازات الرئيس.. و"يلا سيسى": نجهز لتقديم عمل خدمى تعاونى للدولة

مش فى الكورة بس.. الأهلى يحرج الزمالك فى الألعاب الجماعية.. فتيات الذهب يتألقن.. بنات الأبيض "شاهد ماشفش حاجة فى الطائرة".. ضياع الدورى من الرجال.. أبناء حماد يعتلون صدارة المحترفين.. والسلة الحمراء فى العلالى

مش فى الكورة بس.. الأهلى يحرج الزمالك فى الألعاب الجماعية.. فتيات الذهب يتألقن.. بنات الأبيض "شاهد ماشفش حاجة فى الطائرة".. ضياع الدورى من الرجال.. أبناء حماد يعتلون صدارة المحترفين.. والسلة الحمراء فى العلالى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة